Continua a mutare volto la macchina amministrativa a Calvi, dopo il cambio di guardia decretato dalle elezioni amministrative.
La prima modifica negli uffici di piazza Roma l’abbiamo registrata con la partenza dell’architetto Bruno Parlapiano, che subito dopo la vittoria della squadra Parziale ha deciso di lasciare il settore tecnico, dove si trovava grazie a una convenzione con il Comune di Morcone.
Ora, nuova stagione anche per il settore Vigilanza: è arrivata al capolinea l’esperienza a Calvi di Pasquale Di Mezza, responsabile della Polizia municipale, anch’egli approdato a Calvi da un altro Comune (convenzione con Telese Terme).
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia