Il Benevento intensifica la preparazione. Prima doppia seduta per i giallorossi che ieri hanno sudato sia di mattina che di pomeriggio all’antistadio ‘Imbriani’. Sono diventati 31 gli elementi a disposizione di Floro Flores, questo perché, oltre Gianmarco Rosa, insieme a Vannucchi ed Esposito si allena anche il giovane beneventano Mandato. Il numero subirà cambiamenti già in giornata, quando è previsto il primo allenamento di Alioune Sylla, estremo difensore classe 2003, svincolatosi dal Siracusa: sarà lui a fare da terzo portiere.

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