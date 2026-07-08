Tour de France, Kooij vince la quinta tappa e Traeen sempre in giallo

Pau, 8 lug. – (Adnkronos) – Olav Kooij vince in volata la quinta tappa del Tour de France, la Lannemezan Pau di 158 km. L’olandese del team Decathlon prevale allo sprint sul tedesco Max Kanter (Astana) e sul belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). Il norvegese Torstein Traeen conserva la maglia gialla di leader della corsa con 28″ di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn (Ef Education – Easy Post) e 3’50” sul ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek). Domani sesta frazione, con partenza da Pau e arrivo a Gavernie Gedre dopo 186 km.