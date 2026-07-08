Nino Lombardi resta il numero uno. Per ora, soltanto sulla scheda. Si è svolto presso la Rocca dei Rettori il sorteggio per l’ordine di presentazione sulla scheda elettorale dei due candidati alla carica di presidente della Provincia. La responsabile dell’Ufficio Elettorale e Segretario generale della Rocca dei Rettori, Maria Antonietta Iacobellis, ha proceduto, alla presenza dei rappresentanti dei candidati, Domenico Mauro per Lombardi e Giuseppe Varricchio per Cataudo, all’estrazione dei due nominativi inseriti in due bussolotti. Il sorteggio ha dato il seguente esito: primo estratto Nino Lombardi; secondo estratto Claudio Cataudo.

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