Presa d’atto con apposita delibera della direttrice generale del ‘San Pio’, dei nuovi obiettivi assegnati ai direttori generali concernenti non l’equilibrio economico dell’Azienda e il conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai LEA, ma ulteriori elementi valutazione e di premialità che si applicano a decorrere dal 25 giugno scorso, senza efficacia retroattiva.

La Regione con l’atto richiamato ha ridefinito i criteri di premialità e di conferma dei direttori generali, orientandoli agli esiti clinici e alla qualità dei servizi. Il tutto con criteri di premialità e confermabilità fondati sulle performance di salute.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia