Lavoro: Michael Page al 1° posto nel ranking globale dei recruiter secondo il Report 2026 di eFinancialCareers

Roma, 8 lug. (Labitalia) – Michael Page è stata nominata migliore società di recruitment a livello globale nell’edizione 2026 dell’Ideal Recruiter Report di eFinancialCareers, una delle principali indagini internazionali dedicate alla reputazione e alla qualità dei servizi di recruiting nel settore finanziario. La società si è inoltre classificata al primo posto in Europa, nel Regno Unito e in Irlanda, ottenendo risultati di vertice anche tra donne, giovani professionisti e aziende clienti. Basato sulle opinioni di oltre 7.500 professionisti dei servizi finanziari a livello globale, il report valuta le società di recruitment in base a criteri quali qualità del servizio, professionalità, trasparenza e reputazione. Al di là del riconoscimento, i risultati offrono uno spunto interessante sull’evoluzione delle aspettative di candidati e aziende. In un contesto in cui l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione stanno trasformando il mondo del lavoro e i processi di selezione, continua a emergere il valore della consulenza specializzata, della conoscenza del mercato e della capacità di costruire relazioni di fiducia.

Secondo i partecipanti alla ricerca, sono proprio questi gli elementi che distinguono maggiormente un partner di recruitment: competenza settoriale, trasparenza nella comunicazione e capacità di accompagnare persone e organizzazioni nelle decisioni professionali più importanti. “L’intelligenza artificiale – commenta Tomaso Mainini, amministratore delegato di Michael Page Italia – sta cambiando profondamente il modo in cui le aziende attraggono, valutano e selezionano i talenti. Ma quando si tratta di prendere decisioni che possono influenzare il futuro di un’organizzazione o il percorso professionale di una persona, il valore dell’esperienza umana resta fondamentale. Ricevere questo riconoscimento da migliaia di professionisti rappresenta per noi una conferma importante e testimonia la fiducia che clienti e candidati continuano a riporre fiducia nella qualità della consulenza e nelle relazioni costruite nel tempo”.

Lo studio evidenzia inoltre come il ruolo dei recruiter stia evolvendo. Oggi professionisti e aziende non cercano soltanto accesso alle opportunità e ai talenti migliori, ma si aspettano insight di mercato, orientamento strategico e una consulenza capace di generare valore nel lungo periodo. Oltre al primo posto nella classifica globale, Michael Page si è distinta nelle principali aree geografiche, tra cui Europa, Apac e Gcc, confermando la solidità del proprio network internazionale e della propria specializzazione settoriale. La società è stata inoltre riconosciuta come recruiter numero uno a livello mondiale per donne, professionisti under 30 e aziende clienti.