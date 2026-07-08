Nuova azione operativa della Municipale di Benevento, guidata dal comandante Giuseppe Vecchio. Il corpo stavolta ha impulsato azione per ascoltare i cittadini e chiedere loro valutazioni. Da ieri chi entra in contatto con la Polizia Municipale per un intervento sul territorio, una richiesta di informazioni, un incidente stradale, un controllo, una segnalazione potrà esprimere il proprio grado di soddisfazione compilando un breve questionario online.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

articolo precedenteProvincia al voto, effettuato il sorteggio: Lombardi numero uno (per ora solo sulla scheda)
prossimo articoloAsl, incarichi legali esterni e investimenti senza utilità di scopo nel mirino dei revisori

articoli collegatidagli autori