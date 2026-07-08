Calma solo apparente. Il mercato in realtà è in pieno fermento per un Benevento che sta attento a non scoprire le proprie carte. In questo momento, gioca su più tavoli il club di via Santa Colomba perché sono diverse le operazioni da dover concludere per regalare quanto prima a Floro Flores un organico il più vicino possibile alla sua versione definitiva. Gli occhi restano puntati soprattutto sulla difesa, dove più di qualche ostacolo si è palesato sulla strada della Strega. Con Caldirola che non ha ancora rinnovato il contratto (con il difensore di Desio, al momento, non ci sono stati ulteriori confronti; quello da dentro o fuori potrebbe esserci nei prossimi giorni) e con la Juve Stabia che continua a far muro per Bellich, il Benevento ha iniziato a guardarsi intorno e puntare altri profili.

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