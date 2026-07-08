Città Spettacolo, presentato il logo della 47esima edizione

La presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Rossella Del Prete, il direttore, Renato Giordano, e tutto il CdA hanno presentato il logo ufficiale della 47esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, in programma dal 25 al 30 agosto prossimi.

Il tema della nuova edizione sarà ‘Mediterraneo’, proposto da Maurizio De Giovanni, consigliere del Comitato di indirizzo della Fondazione, che sarà protagonista della serata inaugurale con un suo spettacolo.

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