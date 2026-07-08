Arriva una risposta concreta ai gravissimi disagi che da mesi colpiscono i pazienti psichiatrici della Valle Caudina e le loro famiglie.

Il Comune di Bucciano, guidato dal sindaco Pasquale Matera, ha infatti formalizzato la proposta di concedere in comodato d’uso gratuito all’Asl di Benevento un immobile di proprietà comunale situato in Contrada Gavetelle. L’obiettivo è ospitare temporaneamente l’Unità Operativa di Salute Mentale e il relativo Centro Diurno, garantendo la continuità assistenziale sul territorio.

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