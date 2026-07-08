Gestione spese legali e procedure di affidamento incarichi esterni. Il collegio sindacale dell’Asl ha posto nel mirino tale problematica, considerata l’anomalia rilevata dai dati contabili 2025 che espone indistintamente le spese legali, facendo confluire in unico conto quelle da eventuali soccombenze con quelle relative agli affidamenti esterni.

I revisori hanno chiesto chiarimenti in merito al Direttore Generale Tiziana Spinosa, al Direttore Amministrativo Antonio Mennitto e al Responsabile del Servizio Avvocatura Angelo Pasquale Cogliano, ognuno per proprio ruolo e funzione.

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