Il sindaco di Apice Angelo Pepe ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Massimiliano Grasso, militare dell’Esercito in servizio presso il 232esimo Battaglione Trasmissioni di Avellino, morto il 27 giugno scorso a causa di un incidente in moto lungo la Statale 90bis.

“Nel corso della sua vita”, le motivazioni dell’ordinanza firmata ieri da Pepe, “Massimo Grasso ha rappresentato un esempio di senso del dovere, disciplina, attaccamento alle Istituzioni e ai valori della Repubblica; ha partecipato con costante spirito di servizio a tutte le cerimonie istituzionali e commemorative organizzate dal Comune di Apice, presenziando alle celebrazioni del 25 Aprile Anniversario della Liberazione, del 2 Giugno Festa della Repubblica e del 4 Novembre Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, contribuendo alle solenni cerimonie dell’alzabandiera e della deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti. La sua scomparsa costituisce una grave perdita non solo per la famiglia, ma anche per l’intera comunità apicese, che ne ricorda con riconoscenza il costante impegno civico, il servizio reso alla Nazione e l’alto senso delle Istituzioni”.

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