Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello si fa promotore di un’istanza in seguito a numerose lamentele pervenute dagli utenti della strada. E, a tal proposito, scrive al Comune di Paupisi, alla Prefettura ed alla polizia stradale segnalando: “la mancata visibilità dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità posizionata lungo la S.S. 372 al KM 50+250 dal Comune di Paupisi in direzione Benevento.

Difatti, sia l’autovelox che la segnaletica verticale, preposta ad avvisare l’utenza della strada, sono coperti dalla folta vegetazione esistente e gli automobilisti si avvedono della loro presenza solo con l’imminente avvicinamento agli stessi.

Tale situazione rappresenta un pericolo per la circolazione stradale atteso il verificarsi di brusche frenate in prossimità dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità.

Pertanto, con la presente, previa verifica di quanto sopra evidenziato, Vi chiediamo di procedere alla pulizia e taglio della vegetazione che impedisce la visibilità dell’autovelox e della cartellonistica di segnalazione”.