Sarà, come previsto, una sfida Lombardi-Cataudo (l’Ufficio Elettorale ha già dichiarato l’ammissibilità dei due candidati), ma il centrodestra ha il suo tallone d’Achille in Francesco Rubano. Almeno secondo Mimmo Matera e Domenico Parisi. Ieri mattina, comunque, è stata presentata anche la candidatura di Cataudo a presidente della Provincia, adempimento che il centrodestra ha demandato a Giuseppe Varricchio, Lucio Mucciacciaro ed Enzo Lombardi. Candidatura sottoscritta da 177 amministratori comunali.

Cataudo ha voluto ringraziare i segretari provinciali e regionali dei partiti del centrodestra per la fiducia che hanno inteso riporre nella sua persona e per il grande lavoro politico svolto, capace di superare le fisiologiche differenze di vedute nell’interesse superiore del territorio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia