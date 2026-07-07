“Gli stalli blu sono ancora gratuiti”, così qualche giorno l’assessore alla Mobilità, Attilio Cappa, aveva rassicurato tutti. La realtà però raccontava altro: perché i parchimetri presenti sul territorio cittadino erano ancora attivi e diversi cittadini ignari hanno continuato a pagare per il parcheggio nelle strisce blu. Ora il nuovo intervento dell’amministrazione: “Nella giornata odierna ho anche ingiunto al Comandante della Polizia Municipale la rimozione dalle strade dei parchimetri di Trotta, dopo alcune legittime lamentele dei cittadini che sono pervenute” così il sindaco, Clemente Mastella.

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