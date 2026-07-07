L’effetto Santamaria non c’è stato, la vicenda giudiziaria che a fine marzo ha coinvolto il super dirigente del Comune non ha scalfito il feeling tra sindaco e cittadini, visto che i beneventani, sulla base di quanto attesta il ‘Governance Poll 2026’, l’annuale sondaggio effettuato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, gli riconoscono il decimo posto come indice di gradimento dei sindaci.

Ma, se non lo ha penalizzato il caso Santamaria, c’è pure da precisare che il rilevamento non è stato neppure influenzato da un dato opposto, l’ondata di simpatia e solidarietà che ha circondato il sindaco di Benevento dopo il suo commosso annuncio (“Sono malato, chiedo a tutti di pregare per me”) fatto il 2 luglio scorso in occasione della festa della Madonna delle Grazie.

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