Incidente in moto sul Gargano, perde la vita 49enne di San Bartolomeo in Galdo

San Bartolomeo in Galdo piange la scomparsa di Alessandro Spallone, classe 1976, vittima di un grave incidente stradale avvenuto sulla SP45 bis, nel territorio di San Giovanni Rotondo. Una scomparsa che ha lasciato sgomento l’intero Motoclub Fortore, di cui Alessandro era socio. Secondo quanto si apprende, Alessandro avrebbe perso il controllo della propria motocicletta in un incidente avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nonostante i tentativi di soccorso, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

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