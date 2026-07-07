Un grave incendio ha sfiorato il Santuario di Maria Santissima a Monte Taburno, riaccendendo i riflettori sulla piaga dei roghi boschivi e sulle fragilità del sistema di prevenzione. A lanciare un duro atto di accusa è il sindaco di Bucciano, Pasquale Matera, che senza giri di parole ha definito l’accaduto un vero e proprio “gesto criminale contro il patrimonio naturale, la sicurezza delle persone e il futuro del nostro territorio”.

Le fiamme, divampate a ridosso del complesso religioso, sono state arginate prima che potessero causare danni irreparabili. Un disastro evitato solo grazie al tempestivo intervento di un gruppo di cittadini

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