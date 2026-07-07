Consob: Freni, ‘basta parlare di stallo, funziona a pieno regime’**

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Finiamola con questa storia dello stallo, perché Consob funziona a pieno regime e senza soluzione di continuità. Non esiste nessuno nel mercato finanziario che ha accusato lentezze, inadempienze, o incapacità gestionali da parte dell’Autorita in questi mesi”. Lo ha detto all’Adnkronos oggi alla Camera il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, nel commentare a pochi giorni dalla relazione al mercato dell’Autorità di vigilanza, il mancato arrivo della nomina, al momento, di un presidente. Il nome di Freni era tra quelli indicati.

“Gli uffici di Consob – ha ribadito – sono composti dalle stesse persone che lavorano a pieno regime con le stesse, identiche, magnifiche capacità da sempre. La commissione è composta oggi da quattro persone che lavorano esattamente come prima e che come prima garantiscono il flusso decisionale. Questa storia dello stallo può essere qualcosa di colorito per la stampa, ma nella sostanza della gestione quotidiana del mercato, della certezza e della garanzia delle regole, non impatta su nulla”, ha concluso Freni.