Calcio: gestione Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, sotto inchiesta cessione Elia Caprile**

Bari, 7 lug. – (Adnkronos) – Al centro dei presunti reati di false comunicazioni sociali e due di bancarotta che vedono sotto inchiesta, da parte della Procura della Repubblica di Bari, la gestione del Bari Calcio (Società Sportiva Bari), di proprietà della famiglia de Laurentiis, c’è la cessione, a luglio del 2023, del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro. A quanto risulta dai documenti visionati dall’Adnkronos Luigi De Laurentiis è indagato nella qualità di amministratore unico della Società Sportiva Calcio Bari mentre Aurelio De Laurentiis nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Società Sportiva Calcio Napoli e (per due episodi di bancarotta), anche di legale rappresentante della Filmauro.