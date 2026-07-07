Il sindaco Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato ieri pomeriggio a Napoli il vicepresidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo e i vertici dell’azienda Air.

“La riunione – così i due amministratori – è stata positiva. Dal primo agosto, il trasporto pubblico cittadino sarà gestito da Air, vincitrice della gara regionale. Stop a qualsiasi tipo di proroga all’attuale azienda, il Comune non ne effettuerà più”.

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