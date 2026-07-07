Passo in avanti per lo svolgimento del concorso, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di 49 posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari (Contratto collettivo, addetti Comparto Sanità).

Con una delibera della Direzione generale sono stati amessi i candidati alla selezione pubblica. Un numero davvero elevato, e non solo in relazione ai posti in concorso: 1.233 gli ammessi a partecipare.

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