Ora pensiamo alle Provinciali, all’elezione di Claudio Cataudo, delle altre questioni, ossia dell’uniformità degli assetti negli enti sovracomunali se ne parlerà successivamente. A settembre, secondo il responsabile campano degli Azzurri Fulvio Martusciello, intervenuto ieri con una dichiarazione a seguito della convocazione della coalizione da parte di Matera. Si ricorderà che il senatore aveva convocato la coalizione vista l’inadempienza di Francesco Rubano, ma resterà deluso poiché il deputato di Puglianello ha disertato, limitandosi ad inviare il responsabile dell’organizzazione del partito Angelo Piazza, con la delega a trattare esclusivamente la questione Provincia.

Martusciello aveva reso noto di aver consegnato 80 firme di consiglieri a sostegno della candidatura del candidato forzista alla presidenza della Provincia di Benevento, Cataudo. “Potevamo andare molto oltre, ma queste erano più che sufficienti per cominciare la campagna elettorale con la presentazione della candidatura”.

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