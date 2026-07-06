Nell’ambito di una mirata attività investigativa finalizzata al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, in cooperazione con a quelli delle Stazioni di San Giorgio del Sannio e Paduli, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, una 41enne residente a San Nicola Manfredi, ritenuta responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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