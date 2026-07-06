Nino Lombardi è ufficialmente in campo. Alle ore 12.35 di ieri è stata presentata presso la Rocca dei Rettori la candidatura di Nino Lombardi a Presidente della Provincia di Benevento alle elezioni fissate per il 26 luglio 2026. A presentare la documentazione davanti al Responsabile del Procedimento e Segretario Generale della Provincia, Maria Antonietta Iacobellis, e all’Ufficio Elettorale appositamente istituito sono stati il Sindaco e Consigliere Provinciale Giuseppe Ricci, il Consigliere Comunale e Provinciale Giovanni Zanone e il Presidente del Consiglio Comunale di Benevento Renato Parente. I presentatori hanno dichiarato agli Atti che hanno sottoscritto la candidatura 372 Amministratori Comunali in carica.

I mastelliani si dicono certi che il valore delle sottoscrizioni, sulla base dei voti ponderati, va al di là del 50% ma ovviamente, le sottoscrizioni andranno poi confortate dall’esito delle urne. Non si sa quale atteggiamento assumeranno gli altri partiti o movimenti politici. L’incognita riguarda soprattutto il Partito democratico, che a tutt’oggi non ha ancora definito la sua linea.

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