La Provincia di Benevento ha deliberato la costituzione in giudizio davanti al Tar della Campania, per opporsi a tre distinti decreti dirigenziali della Regione relativi all’autorizzazione di altrettanti impianti di accumulo elettrochimico (BESS – Battery Energy Storage System) nel territorio sannita.

I provvedimenti regionali riguardano insediamenti infrastrutturali già autorizzati nei comprensori di Benevento, San Marco dei Cavoti e nell’area compresa tra Molinara e Foiano di Val Fortore, tutti riconducibili a progetti di rilevante potenza energetica e impatto territoriale. Con tre distinti atti presidenziali, l’Ente provinciale ha dato mandato al proprio Servizio Avvocatura di promuovere tre ricorsi.

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