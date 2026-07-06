Inizia il viaggio della Strega nell’affascinante mondo della Serie B. Vacanze finite per i giallorossi che da questa mattina si ritroveranno all’antistadio ‘Imbriani’ per le prime sedute di allenamento con vista sul campionato cadetto. A distanza di tre mesi esatti dal successo di Salerno che sancì il ritorno in B e 50 giorni dopo il trionfo in Supercoppa sul campo del Vicenza, il Benevento riaccende i motori. Lo farà con il raduno che darà il via al lavoro estivo. Floro Flores non vuole perdere tempo e punta a entrare subito nel vivo: non a caso, la Strega sarà la prima formazione cadetta a tuffarsi nella preparazione alla nuova annata (ieri si è radunato l’Arezzo che oggi ha programmato il primo allenamento).

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