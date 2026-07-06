Si è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia una riunione del Comitato regionale per la Governance delle Strategie territoriali delle Aree Interne, alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico, dei rappresentanti dei sette comprensori campani interessati, dei Comuni capofila e delle strutture regionali competenti.

L’incontro è stato dedicato alla verifica dello stato di avanzamento delle progettazioni finanziate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e del Programma regionale FESR 2021-2027, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento istituzionale e velocizzare l’attuazione degli interventi.

Un discorso di importanza nodale per il beneventano, che nel suo complesso, e non solo per il Fortore Tammaro, come sul piano formale, più essere considerato come area interna.

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