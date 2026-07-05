Wimbledon, Djokovic batte Safiullin in 4 set, avanza ai quarti e batte il record di Federer

(Adnkronos) – Novak Djokovic avanza ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, sul campo centrale, il tennista serbo, numero 8 del mondo e settima testa di serie, supera il russo Roman Safiullin, numero 132 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3, 3-6, 6-3 dopo tre ore e 25 minuti. Il 39enne di Belgrado conquista la vittoria numero 106 a Wimbledon, superando il record di Roger Federer che aveva collezionato 105 successi ai ‘Championships’.