Potenziare i controlli per le strade, in particolare nel fine settimana.

E’ la richiesta avanzata dal sindaco Giuseppe Ricci al comando dei Carabinieri di San Giorgio del Sannio. Il motivo? Un perdurante problema di disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne.

Una costante delle estate sangiorgesi, sebbene la situazione sia sensibilmente peggiorata negli ultimi anni: gruppi di giovani, anche minorenni, si mostrano sempre più aggressivi, le urla nel cuore della notte sono una costante, e ormai non è raro imbattersi in scooter che sfrecciano sui marciapiedi (qualcuno è anche salito con un motorino sul ponte del Parco del Millenario).

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