Le firme necessarie per presentare la candidatura ci sono, la disponibilità a sottoscrivere un documento in cui si dichiari l’alternatività a Mastella pure, ma non è il caso di parlare di centrodestra unito. Tutt’altro.

La candidatura di Claudio Cataudo è fuori discussione, nessuna difficoltà da parte di Matera e Parisi a consegnargli le sottoscrizioni (una novantina) a suo sostegno, ma il clima all’interno del centrodestra non appare quello giusto, non diciamo di entusiasmo, che sarebbe utopistico visto come è maturata la candidatura del sindaco di Ceppaloni, ma una coalizione o pseudo-tale che non riesce neppure a sedersi attorno ad un tavolo almeno una volta è senza alcun dubbio un fatto singolare. Nonostante gli accorsi presi a livello regionale, le divaricazioni permangono.

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