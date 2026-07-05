Guardia Sanframondi – Riqualificazione campo sportivo, al via i lavori

Sono stati consegnati i lavori di riqualificazione e completamento dell’impianto sportivo comunale ‘San Filippo Neri’, un intervento che restituirà alla comunità una struttura moderna, sicura e funzionale, dedicata allo sport, all’aggregazione e alla crescita delle nuove generazioni.

L’opera è finanziata attraverso l’Accordo per la Coesione Fsc 2021-2027 per 479.997 euro, con un cofinanziamento di 70mila euro dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Spa (Icsc). La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno.

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