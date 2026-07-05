Fulmine sulla stalla, sei bovini morti: scatta la gara di solidarietà

Duro colpo per un’azienda agricola di Calvi, dove un fulmine caduto su una stalla ha provocato la morte di sei bovini, nel corso del violento temporale che giovedì scorso ha colpito diverse aree del territorio.

Un dramma, anche economico, per il titolare dell’azienda, che ha assistito alla scena e rischiato di essere coinvolto nell’incidente.

Dopo l’episodio, tra i residenti è partita spontaneamente una gara di solidarietà, per sostenere l’allevatore.

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