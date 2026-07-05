L’estate a Circello è pronta a partire, così l’amministrazione comunale anticipa il cartellone degli eventi che allieteranno il Comune per l’estate 2026. Molti gli eventi previsti nel programma, tra i quali spicca il concerto di Noemi, che si terrà il 3 agosto al parco San Vito, con ingresso gratuito. Ma non solo. Come ha spiegato l’amministrazione, dal 5 luglio al 30 agosto 2026 ci aspettano due mesi ricchi di musica, spettacoli, sapori, tradizioni, trekking e momenti per tutte le età. Le manifestazioni si svolgeranno tra Parco San Vito, via Roma, Castello Medievale e le altre suggestive location del paese.

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