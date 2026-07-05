Il Circolo del Partito democratico ‘Aldo Moro’ di Airola ha inviato una comunicazione formale all’Asl di Benevento – Direzione Generale e Dipartimento di Salute Mentale – e ai sindaci di Airola e di Bucciano, proponendo un protocollo d’intesa per restituire con urgenza ai pazienti della Valle Caudina il Centro di Salute Mentale.

“Dal 16 Febbraio scorso – espongono i piddini airolani – il servizio, storicamente attivo ad Airola in via dei Fiori, è stato trasferito a Puglianello, a oltre 30 chilometri. Una distanza che ha interrotto percorsi terapeutici delicati e reso difficile perfino l’accesso ai farmaci, scaricando il peso di questo “esilio sanitario” sulle persone più fragili e sulle loro famiglie. E ciò mentre lo stesso atto aziendale dell’Asl prevede espressamente, per l’Ambito B, un Csm ad Airola. La nostra richiesta non è legata a un solo Comune. Come Circolo siamo disponibili e ci battiamo perché il servizio riapra, anche solo temporaneamente, in qualunque Comune della Valle Caudina che offra la propria disponibilità nell’interesse dei pazienti. Non vogliamo che la questione si appiattisca su un unico territorio: al centro ci sono i malati, non le appartenenze”.

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