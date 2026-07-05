Il processo di restyling che coinvolge il Benevento riguarda il lavoro in entrata, alla ricerca di pedine in grado di alzare il livello della squadra di Floro Flores per la prossima Serie B. Ma anche il fronte uscite, soprattutto in virtù dei rientri dai prestiti numerosi e nelle riflessioni che coinvolgono i giocatori finiti ai margini del progetto sannita. Una missione tutt’altro che semplice quella che dovranno affrontare Carli e Padella nelle prossime ore, impegnati nel cercare di sfoltire una rosa al momento lunghissima, momentaneamente accorciata – solo sulla carta – in vista del raduno di domani.
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