Wimbledon, il programma di oggi: da Berrettini a Cobolli, i match di giornata e dove vederli

(Adnkronos) – Quarta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, tornano in campo 5 azzurri: Berrettini sul campo centrale come secondo match contro il francese Fils, Cobolli contro l’australiano Duckworth, terzo incontro sul campo numero 3, Sonego primo match sul campo 14 contro il canadese Diallo, Paolini quarto match sul campo numero 2 contro la svizzera Golubic e Grant alle 12 contro la ceca Bouzkova sul campo 14.
Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:
CENTRE COURT
Ore 14.30 Pliskova-Swiatek
a seguire Berretini-Fils
a seguire McNally-Rybakina
COURT 1