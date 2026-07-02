Giovannini: “Il fair play è ciò che dà il vero valore a un campione”

Firenze, 2 lug. – (Adnkronos) – “Il fair play è una base fondamentale per un atleta. Oltre ai risultati sportivi, è quello che completa e dà il valore intrinseco di un campione nello sport”. Con queste parole Andrea Giovannini, pattinatore di velocità su ghiaccio e protagonista della stagione culminata con l’oro nell’inseguimento a squadre ai Campionati Europei di Tomaszów Mazowiecki e alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha commentato il riconoscimento ricevuto alla 30/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, dove è stato insignito del premio “Fair Play e spirito di squadra”.

Visibilmente emozionato, Giovannini ha sottolineato il significato della cerimonia: “È sicuramente molto emozionante per me essere qui oggi in mezzo a così tanti campioni dello sport, è un onore essere insegnito del prestigioso Premio Internazionale Fair Play Menarini”.

Il pattinatore ha poi ricordato quello che considera il più significativo episodio di fair play della sua carriera, risalente agli inizi del suo percorso agonistico. “Prima di una mass start a un mio avversario si era rotto un laccio della scarpa poco prima della partenza. Era in difficoltà perché non riusciva a trovare un laccio di riserva. Mi ricordo che gli prestai il mio laccio e riuscì così a competere in quella gara”. Un gesto semplice ma significativo che, secondo Giovannini, rappresenta l’essenza dello sport: “Il vero valore di un atleta viene definito anche da come si comporta in campo, non solo dai risultati che riesce a ottenere”.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, il campione azzurro ha espresso anche un parere favorevole sulla decisione del Comitato Olimpico Internazionale di introdurre un contributo economico di 10.000 dollari per gli atleti qualificati ai Giochi Olimpici. “Secondo me è un’iniziativa molto utile per gli sport ‘minori’ come il mio, il pattinaggio di velocità, che non hanno tantissima visibilità e, di conseguenza, nemmeno grandi entrate economiche”, ha spiegato. “Ci sono tanti atleti che fanno più fatica a sostenere i costi dell’attività agonistica e una misura come questa potrà essere molto utile in futuro”.

Le parole di Giovannini confermano come il successo sportivo possa andare di “pari passo con i valori di correttezza, solidarietà e rispetto degli avversari, principi che il Premio Fair Play Menarini continua a promuovere e valorizzare attraverso le testimonianze dei grandi protagonisti dello sport”.