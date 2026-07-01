Lavoro: il disagio silenzioso del middle management, ‘pilastro dell’azienda ma senza alcun potere’

Roma, 1 lug. (Labitalia) – Esiste uno scollamento sempre più profondo tra le promesse che le aziende fanno ai propri dipendenti e la realtà che questi ultimi vivono ogni giorno. A certificarlo è la voce di professionisti, tra manager, imprenditori, esperti Hr e giovani talenti che, durante la tappa bolognese di #Parliamone, il talk show sul lavoro reale, hanno messo a nudo le criticità del mercato odierno attraverso survey interattive in tempo reale. Questi dati emergono in un momento in cui le organizzazioni stanno affrontando contemporaneamente una trasformazione tecnologica accelerata, una pressione costante sui risultati di business e cambiamenti generazionali senza precedenti. Il format è stato ideato da Alessandro Castelli, professionista con una lunga esperienza nelle risorse umane, nella comunicazione, nella consulenza organizzativa e nel coaching, insieme ad Allegra Piano, Ceo di Arpa Consulting e Partner di OP Solution, con expertise in executive search, consulenza organizzativa e career management sviluppate dalle due società, incontra ogni anno centinaia di manager, imprenditori e professionisti.

Un osservatorio privilegiato che le consente di leggere da vicino i cambiamenti che stanno attraversando il mondo del lavoro, le organizzazioni e la leadership. L’obiettivo dichiarato dai due fondatori è superare la narrazione costruita del lavoro e delle organizzazioni oggi. “Abbiamo voluto creare un format dove le persone potessero sentirsi libere di parlare davvero, senza dover per forza interpretare un ruolo aziendale. La cosa più bella della serata è stata vedere generazioni, esperienze e punti di vista diversi dialogare con naturalezza, ironia e autenticità”, commenta Allegra Piano.

Anche dal mondo associativo e aziendale è arrivato un segnale di attenzione verso il progetto. “Credo che oggi ci sia un bisogno sempre più forte di creare momenti di confronto autentico tra persone, aziende e nuove generazioni”, dichiara Matilde Marandola, presidente Nazionale Aidp. “Il lavoro sta cambiando rapidamente e servono linguaggi, spazi e modalità capaci di coinvolgere davvero le persone, non solo di informarle. Ho trovato molto interessante l’approccio di #Parliamone: un format dinamico, contemporaneo e partecipativo. Un grande in bocca al lupo per il tour che sta prendendo forma”, aggiunge. Alla tappa bolognese ha partecipato anche Rita Melcarne, Hr Ducati, che sottolinea il valore del confronto generato dal format: “Eventi come questo hanno il merito di riportare al centro il confronto autentico tra persone e organizzazioni. Oggi creare spazi di dialogo aperto diventa fondamentale per comprendere davvero come sta cambiando il mondo del lavoro”.

Dai dati raccolti, emerge una fotografia tutt’altro che rassicurante per le direzioni aziendali: il 76% degli intervistati identifica nel middle management la figura che sostiene il peso effettivo dell’azienda. Il dato più significativo riguarda però il disallineamento tra responsabilità e autonomia: molte di queste figure si trovano a sostenere il peso operativo e relazionale dell’organizzazione senza disporre sempre di un reale potere decisionale. Una condizione che, nel tempo, può generare frustrazione, sovraccarico e perdita di fiducia.È una gestione che soffre di un evidente disallineamento: Per il 70% del campione, l’elevata età media di una parte dei vertici aziendali, in alcuni casi oltre i 60 anni (spesso solo uomini, contribuisce ad ampliare una distanza linguistica, culturale e operativa tra chi prende le decisioni e chi vive quotidianamente le dinamiche dell’organizzazione.

La crisi di fiducia tocca anche i messaggi istituzionali: il 58% degli interpellati ritiene che le aziende utilizzino i propri valori come una mera facciata. Anche l’Intelligenza Artificiale, presentata spesso come la panacea di ogni inefficienza, viene accolta con netto scetticismo: il 40% del campione teme che la tecnologia non servirà a migliorare la qualità della vita, ma sarà usata solo come leva per aumentare la mole di lavoro. “Parliamone nasce proprio da una consapevolezza chiara: mancava uno spazio vero di confronto, lontano da logiche commerciali o da contesti guidati da slogan su ciò che dovrebbe funzionare”, spiega Alessandro Castelli. “Il nostro scopo è trasformare il confronto in un’esperienza concreta, dove il lavoro si dice per quello che è: fatto di scelte difficili, errori, intuizioni e, quando serve, anche di punti di vista in netto contrasto”, aggiunge.

Dopo il successo della prima tappa di Bologna, il format si prepara a viaggiare lungo tutta la Penisola e oltreconfine. I fondatori e il team sono già a porte chiuse a lavorare sui dettagli della prossima, attesissima tappa, su cui vige ancora il massimo riserbo, con l’obiettivo ambizioso di costruire un vero e proprio osservatorio permanente sul lavoro. Un progetto itinerante che si alimenterà attraverso il contributo diretto di manager, aziende, professionisti e nuove generazioni, mappando in tempo reale lo stato di salute delle organizzazioni italiane.

Dall’analisi di questa ‘fotografia’ del lavoro emergono indicazioni chiare per i leader che vogliono ricucire lo strappo con le proprie persone:

-Empowerment reale del Middle Management: non limitarsi a delegare compiti, ma restituire potere di firma e di decisione. È fondamentale coinvolgere queste figure nei tavoli strategici, trasformandole da ‘ammortizzatori’ di crisi a motori del cambiamento.

-Abbandono del ‘Valore di facciata’: la dritta è passare dal dichiarare valori all’agire secondo gli stessi. Le aziende devono sottoporre le proprie decisioni a un test di coerenza: ogni scelta di business deve essere verificata rispetto a quanto promesso al dipendente.

-Gestione umana dell’Ai: non implementare la tecnologia per saturare il tempo, ma per svuotare le agende dalle attività ripetitive. La sfida è misurare il successo dell’AI in base alla qualità del tempo liberato per le persone, non solo in base alla produttività numerica.

-Integrazione generazionale orizzontale: superare il mentoring inteso solo come trasferimento verticale di esperienza e rendere strutturali pratiche di reverse mentoring. Non basta più inserire questi strumenti nei programmi Hr o nei documenti di sviluppo: serve trasformarli in luoghi reali di influenza, dove le nuove generazioni possano incidere concretamente su linguaggi, processi e decisioni.

-Ascolto attivo e radicale: creare spazi, come il format #Parliamone, in cui il confronto non sia mediato da uffici di comunicazione, ma avvenga tra persone. Il leader moderno deve saper gestire anche il dissenso, utilizzandolo come base per evolvere la cultura organizzativa invece di reprimerlo.