Venezuela, nuova forte scossa di terremoto. Farnesina: morti 11 italiani, 40 dispersi

(Adnkronos) – Una forte scossa di terremoto di assestamento ha colpito oggi martedì 29 giugno alle 7 di mattina (ora locale) Caracas e La Guaira. Il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito 5 giorni fa il Paese è intanto salito ad almeno 1.719 morti. A dichiararlo è stato il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, che poi ha precisato che 5.034 persone sono rimaste ferite e decine di migliaia risultano disperse. Secondo stime delle Nazioni Unite i dispersi sarebbero 50mila.

E’ stato intanto recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Lo confermano fonti informate ad Adnkronos mentre si attende il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. L’uomo si trovava a casa insieme alla moglie Trini Adrian, 53 anni, e alla figlia Isabella di 22, al momento del terremoto e per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita e i loro corpi potrebbero essere già all’obitorio in attesa di riconoscimento ufficiale, spiegano le fonti. I tre erano stati inseriti nella lista dei dispersi.

Al momento sono 11 i cittadini italiani che risultano deceduti, 4 feriti e 40 dispersi a causa del terremoto, mentre 29 nostri connazionali sono stati rintracciati. Lo rende noto la Farnesina, precisando in una nota che prosegue l’impegno del Sistema Italia a supporto della popolazione venezuelana. Gli interventi coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile in raccordo con il Ministero degli Esteri, vedono impegnati oltre cento esperti italiani tra personale della Protezione Civile, Unità di Crisi della Farnesina, Vigili del Fuoco con componenti specialistiche Usar (Urban Search and Rescue) e Tast (Technical Advanced Support Team) e personale medico-sanitario proveniente da cinque Regioni.

L’Italia ha assicurato il trasporto di soccorritori e materiali di prima necessità attraverso due voli dell’Aeronautica Militare effettuati il 26 e il 27 giugno. Il secondo volo ha inoltre trasferito il team di coordinamento europeo nell’ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, supportato dal team Tast dei Vigili del Fuoco italiani.

Sul piano della cooperazione umanitaria, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto un primo pacchetto di aiuti umanitari per sostenere la popolazione civile. Queste prime risorse serviranno anche a facilitare il lavoro delle squadre di soccorso per la risposta immediata in settori prioritari quali l’assistenza sanitaria, la distribuzione di acqua e beni di prima necessità e la realizzazione di ripari temporanei.