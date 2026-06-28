Triplice omicidio a Roma, continuano ricerche presunto killer: decine di segnalazioni

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Sono oltre quaranta le segnalazioni arrivate in poche ore, a quanto apprende l’Adnkronos, dopo che è stata diffusa sui canali social e whatsapp della Polizia la foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti, a Roma, dove a colpi di mannaia sono stati uccisi i coniugi bengalesi Kamal Uddin e Jahan Hosne Momotaj e la figlia Arowa di otto anni.

Unico sopravvissuto il primogenito della coppia, un ragazzo di 20 anni, ricoverato al Gemelli eottoposto a intervento neurochirurgico per una frattura cranica con ematoma. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, ma cosciente.

, il , è stato anche indicato un numero telefonico a disposizione per chi avesse informazioni o indicazioni utili e dove sono arrivate 37 chiamate a cui si aggiungono sette segnalazioni sul canale whatsapp. Segnalazioni che finora hanno dato esito negativo con gli investigatori della Squadra Mobile che stanno portando avanti le ricerche a tutto campo. A piazzale Clodio è aperto un fascicolo per omicidio e lesioni e nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sui corpi. A coordinare le indagini è il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.