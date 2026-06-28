Terremoto in Venezuela, ritrovato vivo un bambino di 11 anni

Caracas, 28 giu. (Adnkronos) – “Pochi minuti fa è stato tratto in salvo, vivo, un bambino di 11 anni a Caraballeda”, nel nord del Venezuela. Ad annunciarlo oggi domenica 28 giugno – con un post su X – la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese mercoledì 24 giugno. “In queste ore, ogni vita è motivo di speranza per il Venezuela”, ha aggiunto.

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Da mercoledì sono state almeno 430 le scosse di assestamento. Altre due scosse forti, di magnitudo 4.9 e 4.8, sono state registrate ssbato al largo delle coste del Venezuela, secondo quanto riferisce l’United States Geological Survey. La scossa, riporta il sito del New York Times, è stata avvertita a Caracas dove case e palazzi hanno tremato.

Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà, nel Paese devastato arrivano aiuti da numerosi Paesi, Italia compresa. In molte aree, le operazioni procedono a rilento e la popolazione lamenta la carenza di interventi e coordinamento. A La Guaira, la zona più colpita dal sisma, i cittadini cercano di rimuovere le macerie con ogni mezzo. Situazione critica in molti ospedali, in particolare tra Caracas e La Guaira: diverse strutture sono alle prese con carenze di acqua, antibiotici, soluzioni per flebo, anestetici.

Kaja Kallas ha sentito Delcy Rodriguez e ha confermato la “piena solidarietà dell’Ue” al Venezuela dopo i “devastanti terremoti” che hanno colpito il Paese latinoamericano. “Ho avuto un colloquio telefonico con Delcy Rodriguez – scrive in un post su X l’Alta Rappresentante dell’Ue – L’Europa è al fianco del Venezuela in questo momento di bisogno”. “L’Ue ha già mobilitato cinque milioni di euro in aiuti di emergenza per le comunità colpite – sottolinea – Abbiamo attivato il meccanismo di protezione civile dell’Ue, con diversi Stati membri che stanno rapidamente dispiegando squadre di ricerca e soccorso, Vigili del Fuoco e personale medico. Il sistema satellitare Copernicus sta supportando i soccorritori aiutando a mappare i danni e a indirizzare gli aiuti dove sono più necessari”. Nel colloquio Kallas ha trasmesso a Rodriguez “la piena solidarietà dell’Ue ai venezuelani e le nostre più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari”.