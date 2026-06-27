MotoGp, Fernandez vince gara sprint ad Assen. Ogura e Di Giannantonio sul podio

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – La Trackhouse domina la gara sprint di Assen con una doppietta da incorniciare, firmata da Raul Fernandez e Ai Ogura. Sul terzo gradino del podio chiude Fabio Di Giannantonio, davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Sesto Marc Marquez, mentre Bagnaia – sull’altra Ducati – perde una posizione dopo il traguardo, per una penalità dovuta ai track limits e finisce settimo. Bastianini finisce ottavo, nono Acosta. Costretti al ritiro Morbidelli, Miller e Mir. Bezzecchi consolida la leadership nel Mondiale piloti, portandosi a +9 su Martin e a +22 su Di Giannantonio. Domani, alle 14, la gara lunga.