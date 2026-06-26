Monti (Lombardia): “Cittadini protagonisti della prevenzione per un Ssn sostenibile”

Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) – “Se si guarda al futuro della sanità e alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale un elemento centrale è rappresentato dalla prevenzione, la comunità e i cittadini giocano quindi un ruolo attivo attraverso l’adozione di stili di vita sani e attivi”. Lo ha detto Emanuele Monti, presidente Commissione IX Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia, Regione Lombardia ed executive board member Aifa (Agenzia italiana del farmaco), intervenendo oggi al MiCo di Milano alla prima edizione di Cantiere Salute, il format ideato da Fondazione The Bridge e Inrete per riunire i principali attori del settore, promuovere un confronto in grado di individuare soluzioni concrete alle criticità della sanità pubblica e approfondire il legame tra medicina, territorio e innovazione.

Accanto alla prevenzione, “rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio resta una priorità, soprattutto a Milano e nelle grandi città. È fondamentale creare un’integrazione efficace tra gli ospedali di eccellenza e la presa in carico dei pazienti sul territorio, sia per l’assistenza ordinaria sia per la gestione delle patologie croniche” ha poi concluso Monti.