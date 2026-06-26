Enrichens (Agenas): “Cantiere Salute valorizza il confronto tra i protagonisti del sistema”

Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) – “Credo che quella vissuta oggi a Cantiere Salute sia veramente un’esperienza importante che aiuta a mettere a frutto e in relazione tutta una serie di attori che condividono le loro buone pratiche”. Lo ha detto Francesco Enrichens, Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) alla prima edizione del format di Fondazione The Bridge e Inrete ‘Cantiere Salute’ – oggi a Milano – che riunisce i principali attori del settore promuovendo un confronto in grado di individuare soluzioni concrete alle criticità della sanità pubblica e di approfondire il legame tra medicina, territorio e innovazione. “Questo è stato anche lo spirito attraverso il quale Agenas ha contribuito a costruire il Dm 77/2022”, il decreto che riorganizza l’assistenza sanitaria territoriale in Italia, “e, adesso ad affiancare le Regioni nella messa in pratica di questa pietra miliare per la costruzione degli obiettivi del Pnrr” ha poi concluso.