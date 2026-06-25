Venezuela: stima Usgs, vittime sisma potrebbero essere oltre 10mila**

Washington, 25 giu. (Adnkronos) – Potrebbero essere più di 10mila le persone che hanno perso la vita a causa del sisma che ha colpito Caracas nelle scorse ore. Lo rivelano le stime diffuse dall’Us Geological Survey, secondo il quale vi è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela superi le 10mila persone e una probabilità del 30% che superi le 100mila.

L’agenzia, che fa parte del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti, ha emesso un “allarme rosso” sul proprio sito web in merito a vittime e perdite economiche causate dal terremoto. “E’ probabile un elevato numero di vittime e danni ingenti, il disastro è probabilmente di vasta portata”, ha affermato l’Usgs.