Udine ha il suo nuovo commissario della Polizia di Stato ed è sannita. Si tratta Gianfranco De Cianni, classe 1989, nuovo funzionario di pubblica sicurezza assegnato alla Questura di Udine. Il vicario del questore di Udine, Andrea Locati, ha salutato ieri il giovane collega presentandolo a tutti i vertici degli uffici della Polizia di Stato della provincia, augurandogli buon lavoro ed una proficua esperienza professionale per la nuova assegnazione.

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