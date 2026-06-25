Risultato operativo consistente conseguito dalla Questura di Benevento nell’azione di contrasto ai crimini legati agli stupefacenti. Condotto e finalizzato con successo un servizio mirato di osservazione, controllo e pedinamento nei confronti di un’autovettura già attenzionata nell’ambito di attività investigative.

Agenti della Polizia di Stato si sono disposti lungo la S.S. 7 Appia, mentre ulteriori equipaggi si sono dislocati nel Rione Libertà, al fine di monitorare eventuali spostamenti del veicolo sospetto. Da prima il veicolo è stato intercettato sulla S.S. 7 Appia con gli agenti che hanno riconosciuto alla guida la persona attenzionata, Felice F., un 35enne di Cervinara, unico occupante del veicolo, avviando un servizio di pedinamento e allertando contestualmente le altre pattuglie operative sul territorio.

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