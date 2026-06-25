Il Consiglio Comunale di Pietrelcina ha deliberato, con voto unanime, il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Padre Ibrahim Faltas, Direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa.

Il provvedimento adottato dall’assise cittadina sancisce e formalizza ufficialmente l’iniziativa già annunciata dal Sindaco Salvatore Mazzone nel febbraio 2025, in occasione dell’ultima visita di Padre Ibrahim nel Sannio. La comunità pietrelcinese rafforza così il legame con una figura di straordinario rilievo internazionale, da sempre in prima linea per il dialogo, la solidarietà e la risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese.

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