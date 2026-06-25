Prima le operazioni di contorno, poi i colpi pesanti. Il Benevento ha scelto una linea diversa rispetto a un anno fa e non poteva essere diversamente. Del resto, la Strega ha esigenze diverse rispetto a giugno 2025, quando era chiamata a rivoltare come un fazzoletto la squadra. Stavolta, non è così. Pur trovandosi in una categoria superiore, il club giallorosso è chiamato a puntellare l’organico e ha iniziato a farlo assicurandosi giocatori in grado di aumentare il ventaglio di opzioni affidabili a disposizione di Floro Flores.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia